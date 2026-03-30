Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 30 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Se mantiene el clima inestable en el inicio de la mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con más lluvias y tormentas, junto una inusual ola de calor, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el comienzo de la semana corta sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con chaparrones en la madrugada y tarde, pasando por tormentas aisladas en la mañana, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La mejora de las condiciones llegaría a partir del martes al AMBA, para cuando se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.
El miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y temperaturas de entre 20 y 30 grados.
El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas serían de entre 20 y 29 grados.
El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
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