Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: qué pasa con el inusual calor

Cuándo vuelve las lluvias al AMBA

La mala noticia en el AMBA para el fin de semana largo es que el jueves, feriado por el Día del Veterano de Malvinas, marcaría el regreso del clima inestable, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. El termómetro rondará entre 20 y 29 grados.

image Pronóstico de lluvias para el Jueves Santo en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El Viernes Santo, en tanto, sí tendría buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado por una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta 29.

El sábado sigue con calor: cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 27 grados.

El organismo nacional anticipa un abrupto descenso de las temperaturas a partir del domingo de Pascuas, que se prevé con cielo mayormente nublado, una mínima de 16 grados y una máxima de 20.