Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: qué pasa con el inusual calor
El Servicio Meteorológico Nacional tiene una nueva fecha para el regreso de las lluvias al AMBA, con una mala noticia para el fin de semana largo.
Luego de una seguidilla de días con lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llegó un alivio con buenas condiciones del clima pero junto a una inusual ola de calor, aunque ya hay una fecha para el regreso de las precipitaciones, que se prevé antes de lo previsto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes todavía conservaba algo de inestabilidad, ya que se mantenían las probabilidades de chaparrones para horas de la tarde, aunque la jornada transcurrió con buenas condiciones del clima junto a levadas temperaturas, que rondaron entre 21 grados de mínima y 29 de máxima.
Esta tendencia del tiempo estable y el calor, en pleno otoño, se mantiene a lo largo de la semana corta en el AMBA, por lo que el martes se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzaría los 29.
Del mismo modo, el cierre de la mini semana sería con condiciones simulares. El miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, la más alta en mucho tiempo.
Cuándo vuelve las lluvias al AMBA
La mala noticia en el AMBA para el fin de semana largo es que el jueves, feriado por el Día del Veterano de Malvinas, marcaría el regreso del clima inestable, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. El termómetro rondará entre 20 y 29 grados.
El Viernes Santo, en tanto, sí tendría buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado por una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta 29.
El sábado sigue con calor: cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 27 grados.
El organismo nacional anticipa un abrupto descenso de las temperaturas a partir del domingo de Pascuas, que se prevé con cielo mayormente nublado, una mínima de 16 grados y una máxima de 20.
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