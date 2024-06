Búsqueda de Loan: fiscales confirman que fue captado y que hubo "un entorpecimiento en la investigación"

El fiscal también detalló que activó la alerta amarilla a la Interpol para advertir de la situación en las diferentes fronteras. "Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas", sostuvo.

El funcionario judicial lamentó haber "notado inconsistencias" y "un entorpecimiento en la investigación", por la que ordenaron la detención del comisario. Además, consideró que hay una "responsabilidad de organización" en el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

"Tenemos material probatorio incorporado al legajo pero que no podemos hablar para no comprometer los resultados de la investigación", detalló el fiscal Guillermo Barry.

Sobre los resultados de la Cámara gesell realizada a los nenes que estuvieron presentes en el almuerzo, indicó que "todos coincidieron que la dirección que había tomado Loan era hacia la casa de la abuela".

"Hubo varios días de rastrillajes sin resultados. Evidentemente Loan no salió de esa zona. La zapatilla fue colocada. Loan nunca llegó a ese lugar", informó Barry.

El fiscal lamentó que "hubo una clara alteración de la escena del hecho", que adjudicó al comisario Walter Maciel.

Barry aseguró además que los sospechosos Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación del niño".

Embed - CASO LOAN: los FISCALES confirmaron que el niño fue "CAPTADO"