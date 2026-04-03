Una mujer le dio arranque a una camioneta y el vehículo terminó dentro del Río de la Plata

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Dos camiones cayeron al agua en las autopistas de Santa Fe y Córdoba en menos de una semana

El primero ocurrió este martes pasado el mediodía, cuando un vehículo de carga que transitaba por el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, a la altura de General Roca, despistó y terminó en un arroyo al límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Según reportó el portal Cadena3, la alarma se activó cerca de las 12:35 horas y generó la intervención de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas, personal de Corredores Viales y una brigada acuática de la Regional 6.