Los jueces de la causa por la muerte de Diego Maradona se despegan de Julieta Makintach: "No sabíamos de las imágenes"

Y agregó: "Tengo 27 años de trabajo acá adentro. Estoy controlando mi pasión. Soy la primera profesional de mi familia. No tengo familia en la Justicia . Mis hijos y mi trabajo me dan orgullo y no voy a permitir que nadie los ponga en duda.”

Por su parte, Maximiliano Savarino, presidente del TOC N°3 de San Isidro, señaló que: "Fuimos filmados por una cámara oculta el primer día de juicio, no tenemos nada que ver con la doctora Di Tomasso (la otra jueza). Nada que ver. Yo solamente autoricé la filmación del primer día por la Corte. No voy a permitir que nadie me acuse falsamente"

"La doctora Di Tomasso y yo integramos el mismo tribunal y hace 5 años que nos falta un juez. Makintach es titular de otro tribunal. No nos vemos en el día a día, ella tiene su oficina en otro piso, no nos vemos. Al TOC N°3 no entra nadie a grabar".

Además aseguró que "no sabía que Makintach tenía un hermano y menos una productora. Ella tampoco conoce a mis amigos de la infancia, porque se están diciendo cosas de una filtración en la que no tenemos nada que ver".

"Yo no autoricé ninguna filmación ni sabía que había una filmación oculta. No está en mis valores autorizar una filmación oculta. El día que Di Tomasso y yo aceptamos que Makintach dirija el debate, no implica que supiéramos del documental. Nunca supimos", manifestó.