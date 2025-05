La jueza Julieta Makintach se niega a apartarse de la causa: "Es una operación mediática"

"Si veo una difusión de una entrevista dada en mi despacho, que se difundió sin autorización. Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma que habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad".

jueza Julieta Makintach

"Hay una denuncia que fue pública, pero no es contra mi persona. Luego de una virulenta investigación no se ha logrado describir ningún comportamiento por el cual me tenga que defender. No veo hechos ilícitos de los cuales pueda darle explicación", agregó.

"Di una entrevista a una amiga de mi infancia. Ese material era crudo, no estaba autorizado a los canales formales. Fue un día domingo a las 17:00. ¿Eso le da el mote de prohibido? Nosotros los judiciales estamos en tribunales en cualquier momento", explicó.

En ese sentido, Makintach aseguró que: "Mi despacho está acá. Mi casa está acá. Vengo desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar".

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular".

Luego dijo que: "No voy a dar lugar a la nulidad de este debate. Esto me deja en calma: nadie puede decirme que tengo inclinación hacia alguna de las partes porque ni yo logré todavía una convicción. Recién empieza este debate y ni mi almohada sabe que es lo que voy a decidir. Estoy esperando recibir prueba".

Además, consideró que : "Dos meses más tarde se advierte que mi hermano tenía vínculos con una productora. Y después se meten en mis redes sociales privadas y usan fotos de manera malintencionada".

"Quiero escucharlos ahora a ustedes sobre las razones que tienen para recusarme. Y después el tribunal resolverá", manifestó.