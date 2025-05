Fernando Niembro estalló por el documental sobre el juicio de la muerte de Diego Maradona: "No autoricé..."

Al iniciar su programa De Una Con Niembro por radio Colonia, el periodista expresó: “Tengo que arrancar hablando del caso Maradona, porque no queda otra. Ayer el desenlace fue el que todos esperaban: apartaron a la jueza, que actuó más como actriz que como magistrada en todo este asunto”.

El guion, en la escena 23 del capítulo uno, detalla que se incluiría un fragmento de la entrevista en la que Niembro describe cómo, en aquel Mundial, “lo engañaron y dejaron a Maradona expuesto, prácticamente acabando con su carrera”. El texto subraya que el abandono de Maradona fue una “estructura invisible” en su vida, hasta ese momento.

jueza makintach

“En el juicio mi nombre no apareció, pero sí en el guion, lo que me obliga a dar explicaciones, ya que varios colegas me lo pidieron y les aclaré que hablaría por la radio en la que trabajo diariamente”, señaló Niembro.

En su descargo, el conductor puntualizó que en su ciclo radial abordó en múltiples ocasiones la figura de Maradona, pero aclaró no tener relación con la jueza Makintach ni con los realizadores del documental.

“No participé de ninguna entrevista para esta producción, no autorizé el uso de mi imagen ni mi voz y me reservo el derecho para que mis abogados, en caso de considerar que hubo algún perjuicio, puedan actuar en consecuencia”, cerró.

Por el momento, se desconoce qué material específico de esa entrevista se iba a utilizar en la serie. Niembro no es el único personaje público mencionado en el guion que no habría autorizado el uso de su imagen o voz.