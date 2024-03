La advertencia de Luis Caputo: "Vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar"

A su vez, Luis Caputo afirmó: “Los mercados están entendiendo también este mensaje que yo quiero pasarles: no nos vamos a desviar del camino. No es que no entendemos el juego de la política, es que no lo queremos jugar, muchachos. Ese es el juego que nos llevó hasta acá”.

Por último, el ministro de Economía advirtió que “lo ideal sería el camino que estamos siguiendo, acompañados por la política” porque eso generaría cambios más rápidos. “Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar. Y eso los tiene que dejar tranquilos a ustedes, porque si nosotros no cambiamos el rumbo, un poco más tarde o más rápido, las cosas van a salir”, sentenció.