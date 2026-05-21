Luis Caputo celebró la aprobación del FMI para girar 1.000 millones de dólares a la Argentina

Tras varias semanas de expectativa, el pasado 15 de abril el organismo financiero había respaldado la fase técnica del acuerdo sellado con Argentina hace un año, quedando pendiente únicamente el aval definitivo de la cúpula del FMI.

En aquel reporte técnico, la entidad ponderó de forma positiva el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, los convenios comerciales y los incentivos para el sector minero. Asimismo, valoró la constante acumulación de reservas por parte del Banco Central, que ya supera los US$8.800 millones en lo que va de este año.

De cara al cierre de 2026, las metas fijadas por el Fondo exigen que el país logre un superávit primario del 1,4% del PBI mediante un “control del gasto riguroso y continuo”, además de añadir un mínimo de US$8.000 millones a las reservas netas durante el ejercicio anual.