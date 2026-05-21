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Luis Caputo celebró la aprobación del FMI para girar 1.000 millones de dólares a la Argentina

Política

Con un tuit donde asegura que "todo marcha de acuerdo al plan", el ministro de Economía Caputo se mostró satisfecho pese a la crisis interna libertaria.

Luis Caputo

Luis Caputo, junto a Kristalina Georgieva del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa con Argentina, valuado en US$20.000 millones. Por ello, el ministro de Economía Luis Caputo celebró en sus redes sociales: "Acuerdo con el FMI aprobado. ¡TMAP! (todo marcha de acuerdo al plan)".

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Con este aval, el organismo liberará un nuevo desembolso de US$1.000 millones. De acuerdo a lo trascendido, la entidad internacional valoró positivamente las mejoras en materia monetaria y cambiaria, además del "impulso reformista" que viene llevando adelante el Gobierno.

La postura del FMI sobre la marcha del país

Las autoridades del Fondo remarcaron: "Esto representa un nuevo hito en el programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado".

Y añadieron: "A pesar de un contexto global y nacional más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa se mantuvo sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco de políticas".

milei fmi

Tras varias semanas de expectativa, el pasado 15 de abril el organismo financiero había respaldado la fase técnica del acuerdo sellado con Argentina hace un año, quedando pendiente únicamente el aval definitivo de la cúpula del FMI.

En aquel reporte técnico, la entidad ponderó de forma positiva el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, los convenios comerciales y los incentivos para el sector minero. Asimismo, valoró la constante acumulación de reservas por parte del Banco Central, que ya supera los US$8.800 millones en lo que va de este año.

De cara al cierre de 2026, las metas fijadas por el Fondo exigen que el país logre un superávit primario del 1,4% del PBI mediante un “control del gasto riguroso y continuo”, además de añadir un mínimo de US$8.000 millones a las reservas netas durante el ejercicio anual.

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