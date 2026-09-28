Maltrato animal en Villa Santa Rita: rescataron a una perra e imputaron al responsable
Tras un allanamiento en la vivienda ubicada en ese barrio porteño, la Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) puso a salvo al animal.
La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, logró rescatar durante un allanamiento en el barrio de Villa Santa Rita a una perra de raza mestiza que era víctima de maltrato por parte de su dueño.
El responsable del ser sintiente fue imputado por actos de maltrato animal, luego de que el allanamiento fuese autorizado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº1, Rodolfo Ariza Clerici, en el marco de un caso que se inició a partir de las denuncias de vecinos que referían que el imputado golpeaba y maltrataba al animal en los espacios comunes del edificio.
Los denunciantes además aportaron las filmaciones de las cámaras de seguridad de la propiedad, en donde quedaron registrados los actos de maltrato. En consecuencia, se incorporaron a la investigación y se añadieron los testimonios de otros vecinos que corroboraron la denuncia. Con estas pruebas reunidas, se solicitó el allanamiento.
Maltrato animal: el allanamiento que puso a salvo a una perrita en Villa Santa Rita
Durante el procedimiento, se halló al ser sintiente, una perra de raza mestiza de 3 años aproximadamente, de talla chica y pelo blanco amarronado, que fue revisada por los veterinarios. La UFEMA dispuso, entonces, su rescate y traslado inmediato a la ONG Refugio Don Torcuato para su estabilización y control, así como su chipeado para su seguimiento e identificación.
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad y la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad.
Ante esto, el fiscal Michienzi imputó al responsable de la vivienda por infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal.
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