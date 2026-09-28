Maltrato animal en Villa Santa Rita: rescataron a una perra e imputaron al responsable.

El responsable del ser sintiente fue imputado por actos de maltrato animal, luego de que el allanamiento fuese autorizado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº1, Rodolfo Ariza Clerici, en el marco de un caso que se inició a partir de las denuncias de vecinos que referían que el imputado golpeaba y maltrataba al animal en los espacios comunes del edificio.