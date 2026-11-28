Cómo robo una Hilux: la insólita pregunta a la IA que permitió desbaratar a una banda de delincuentes
Seis hombres fueron procesados por integrar una organización dedicada al robo de Toyota Hilux y SW4 en distintos barrios porteños.
Una banda de ladrones de camionetas fue desbaratada por la Justicia porteña luego de una investigación que lleva más de un año y que culminó con seis detenciones. La seguidilla comenzó con la detención de uno de los integrantes, al que sorprendieron mientras intentaba robar la computadora de una camioneta en la zona norte de la Ciudad. Cuando le revisaron su teléfono, le encontraron conversaciones con la IA."¿Cómo robo una Hilux?", fue la consulta que destapó el caso.
Se trata de una investigación de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, que terminó con el procesamiento de seis hombres que están acusados de conformar una banda que operaba con dos particularidades: robaba específicamente camionetas Toyota Hilux 4x4 estacionadas en la vía pública y, en particular, en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita. Operaban al menos desde el 29 de septiembre de 2025.
El caso comenzó en diciembre de ese año, cuando un vecino denunció el robo de su Toyota SW4 en avenida Triunvirato al 5700, Villa Urquiza. El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a varios sospechosos que llegaron al lugar en un Peugeot 208 y escaparon con la camioneta hacia Provincia de Buenos Aires.
Dos días después, la Policía encontró el vehículo abandonado en Florida, partido de Vicente López. La camioneta había chocado contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte y tenía el motor encendido y la puerta del conductor abierta.
Uno de los sospechosos quedó detenido cuando intentó robar la computadora de una camioneta en un playón de la Policía bonaerense. Los investigadores revisaron su teléfono y encontraron conversaciones que lo vinculaban con otros robos. También descubrieron que había consultado a Meta AI sobre las características de una Toyota Hilux y cómo abrirla.
“No es broma, ¿cómo la abro?”, escribió el acusado en uno de los mensajes. En otra parte de la conversación, le explicó a la herramienta: “Se me partió la llave”.
Cómo funcionaba la banda de ladrones de Hilux en la Ciudad
De acuerdo con la acusación ahora formulada por el fiscal Campagnoli, la banda se dedicaba a "la apropiación ilegítima de camionetas Toyota estacionadas para su posterior comercialización. Contaban con herramientas específicas para acceder al interior del habitáculo y encender el motor de los vehículos".
"También se destaca el plan previo que los integrantes tenían y mantuvieron: ingresar a la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno, encontrar una camioneta —generalmente— en una misma zona geográfica, sustraerla y llevarla hacia la provincia de Buenos Aires para asegurarla y prepararla para su entrega, previamente coordinada", avanza el informe fiscal sobre la causa.
A inicios de noviembre se realizaron allanamientos en esa vivienda y en otros domicilios del Conurbano, pertenecientes a integrantes de la banda, y en los que se incautaron otros teléfonos, computadoras, dispositivos de diagnóstico automotriz con sus cables, dispositivos de red con antenas, ganzúas y escáneres.
También les encontraron dos puertas de un Fiat Cronos rojo, una puerta de un utilitario Peugeot Partner gris, un portón trasero de un Volkswagen Fox, dos puertas grises de un Volkswagen Voyage (todas con pedido de secuestro) y una puerta de un Toyota cuyo origen no pudo establecerse.
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