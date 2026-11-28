“No es broma, ¿cómo la abro?”, escribió el acusado en uno de los mensajes. En otra parte de la conversación, le explicó a la herramienta: “Se me partió la llave”.

Cómo funcionaba la banda de ladrones de Hilux en la Ciudad

De acuerdo con la acusación ahora formulada por el fiscal Campagnoli, la banda se dedicaba a "la apropiación ilegítima de camionetas Toyota estacionadas para su posterior comercialización. Contaban con herramientas específicas para acceder al interior del habitáculo y encender el motor de los vehículos".

"También se destaca el plan previo que los integrantes tenían y mantuvieron: ingresar a la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno, encontrar una camioneta —generalmente— en una misma zona geográfica, sustraerla y llevarla hacia la provincia de Buenos Aires para asegurarla y prepararla para su entrega, previamente coordinada", avanza el informe fiscal sobre la causa.

A inicios de noviembre se realizaron allanamientos en esa vivienda y en otros domicilios del Conurbano, pertenecientes a integrantes de la banda, y en los que se incautaron otros teléfonos, computadoras, dispositivos de diagnóstico automotriz con sus cables, dispositivos de red con antenas, ganzúas y escáneres.

También les encontraron dos puertas de un Fiat Cronos rojo, una puerta de un utilitario Peugeot Partner gris, un portón trasero de un Volkswagen Fox, dos puertas grises de un Volkswagen Voyage (todas con pedido de secuestro) y una puerta de un Toyota cuyo origen no pudo establecerse.