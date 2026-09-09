Manejaba por la Autopista Riccheri tomando cerveza, sin seguro ni cinturón de seguridad

Fue parte de los controles frecuentes que se realizan en esa vía de circulación, que vincula a la Ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza.

Desde la sanción de la ley que impuso la tolerancia cero de alcohol para manejar en la Provincia de Buenos Aires, son más frecuentes este tipo de operativos en la zona de Riccheri. En la Ciudad, mientras tanto, también se hacen controles, sobre todo los fines de semana y en zonas de alta circulación nocturna, como Palermo y otros barrios.

La Capital, pese a que también hay una ley nacional de tolerancia cero de alcohol para conductores, mantiene el límite en 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque se dispusieron sanciones más duras, que aumentan en función del dosaje de alcohol.