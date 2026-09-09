La herencia de Chiche Gelblung: qué pasará con sus medios y su patrimonio

¿Qué bienes entran en una sucesión?

El patrimonio de una persona fallecida puede incluir mucho más que propiedades. En un caso como el de Gelblung, el proceso sucesorio podría involucrar inmuebles, cuentas y activos financieros, participaciones societarias, vehículos, derechos económicos y otros bienes que estuvieran registrados a su nombre.

También deben analizarse las eventuales deudas y obligaciones pendientes, ya que la sucesión determina tanto los activos como el pasivo del fallecido.

Otro punto importante son los derechos vinculados con su extensa producción periodística: el periodista trabajó durante décadas en televisión, radio, revistas y medios digitales, pero haber participado en un programa o haberlo conducido no significa necesariamente ser propietario de sus derechos.

Los archivos audiovisuales, las grabaciones de programas, las fotografías, las publicaciones y otros materiales pueden estar sujetos a contratos con canales, productoras, editoriales u otras empresas. Por eso, no todo el material generado durante su carrera puede considerarse automáticamente parte de su herencia.

Cristina Seoane y los tres hijos de Chiche Gelblung

En el plano familiar, Gelblung había formado una familia junto a Cristina Seoane, con quien tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena. Los tres ocuparon diferentes lugares en la vida del periodista y algunos también tuvieron vínculos profesionales con sus proyectos.

Federico estuvo relacionado con el ámbito empresarial y con el trabajo en medios; María desarrolló su actividad como docente y también participó en tareas de producción; mientras que Magdalena tuvo una trayectoria más pública, con trabajos como periodista y modelo.

La familia se amplió además con la llegada de siete nietos, una generación que tuvo un lugar importante en la vida personal del periodista.

Desde el punto de vista jurídico, la presencia de cónyuge y descendientes resulta central en una sucesión. En Argentina, tanto los hijos como el cónyuge tienen derechos hereditarios y, en determinadas circunstancias, forman parte de los denominados herederos forzosos. Sin embargo, eso no significa que todos los bienes sean automáticamente repartidos en partes iguales entre ellos.