La argentina detenida por el ICE pidió la autodeportación: "Esto es terrorismo físico y mental"

Ernestina trabajaba como personal trainer

El novio de la joven agregó que durante el último mes estuvo muy preocupado por el deterioro de la salud de su pareja y reprodujo: “Ella me dijo que su cuerpo no está en condiciones de soportar esta situación por mucho tiempo más”.

Además, contó que la noche previa a la audiencia, la joven lo llamó por teléfono y le comunicó su decisión de solicitar la salida voluntaria: “Me dijo que estaba agradecida por el apoyo, pero me expresó esto: ‘Ya no puedo estar acá’”, señaló al Aspen Daily News, en referencia al centro de detención de Laredo.

Por su parte, Verónica Acuña, madre de Pavlovsky, indicó que la joven “está muy mal anímicamente y esperando la fecha de salida” de Estados Unidos. “Estamos todo el día esperando una llamada para saber cuándo volverá a la Argentina, pero se está dilatando. Es espantoso lo que ella está viviendo”, agregó en diálogo con La Nación.

Desde el DHS desmintieron las condiciones denunciadas: “A todos los detenidos se les proporciona comida adecuada, agua y atención médica; y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados. De hecho, ICE cuenta con estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones en Estados Unidos que albergan a ciudadanos estadounidenses”, indicaron en un comunicado.

En paralelo, Ernestina insiste en señalar las malas condiciones. Según su relato, los funcionarios las tratan “como si fueran niñas” y pueden castigarlas ante determinadas conductas: “Te dicen en la cara que sos una criminal porque te quedaste más tiempo del permitido por tu visa”, contó.

A más de un mes de su detención, Ernestina espera recuperar su libertad: “Nadie merece este trato”.