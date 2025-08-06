Mapa en vivo de las lluvias de este jueves en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo según informó el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias leves para la jornada de este jueves en la zona del AMBA.
Lluvias leves y lloviznas molestas protagonizarán las primeras horas de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según informó en sus últimos reportes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La buena noticia es que con el correr de la mañana el tiempo irá mejorando y hasta podría salir el sol a pleno en muchas zonas del AMBA.
Lluvias en el AMBA
El anuncio de precipitaciones para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es para la madrugada del jueves pero podría extenderse a las primeras horas de la mañana.
Luego el tiempo mejorará, saldrá el sol y no habrá lluvias al menos hasta los primeros días de la semana que viene, momento en que las marcas térmicas volverán a ser agradables y pre primaverales, con máximas superando largamente los 20 grados.
Mapa en vivo de las lluvias del jueves
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario