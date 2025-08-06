MinutoUno

Mapa en vivo de las lluvias de este jueves en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo según informó el SMN

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias leves para la jornada de este jueves en la zona del AMBA.

Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Lluvias leves y lloviznas molestas protagonizarán las primeras horas de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según informó en sus últimos reportes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La buena noticia es que con el correr de la mañana el tiempo irá mejorando y hasta podría salir el sol a pleno en muchas zonas del AMBA.

lluvias amba
Lluvias en el AMBA.

Lluvias en el AMBA.

Lluvias en el AMBA

El anuncio de precipitaciones para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es para la madrugada del jueves pero podría extenderse a las primeras horas de la mañana.

lluvia lluvias clima
Se vienen lluvias fuertes.

Se vienen lluvias fuertes.

Luego el tiempo mejorará, saldrá el sol y no habrá lluvias al menos hasta los primeros días de la semana que viene, momento en que las marcas térmicas volverán a ser agradables y pre primaverales, con máximas superando largamente los 20 grados.

lluvia lluvias clima
Se vienen las lluvias al AMBA y otras zonas del país.

Se vienen las lluvias al AMBA y otras zonas del país.

Mapa en vivo de las lluvias del jueves

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas