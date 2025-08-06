Se adelantan las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y hasta cuándo se queda el mal clima

En tanto, la inestabilidad se trasladaría al jueves, también con probabilidades de lloviznas en la madrugada, aunque luego mejorando con cielo entre parcial y mayormente nublado; mientras que las temperaturas rondarán entre 6 y 14 grados.

smn (21) Probabilidad de lluvias en Buenos Aires para miércoles y jueves. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La novedad es que el sitio especializado Meteored, que sí mantenía pronósticos de precipitaciones leves para el miércoles y jueves, ahora no espera agua sino que la semana transcurriría con buenas condiciones.

Al tratarse de bajas probabilidades, bien podría tratarse de una "falsa alarmar" y continuar la semana sin agua y con buen tiempo.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Para cerrar la semana, el SMN no espera lluvias, sino un viernes con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 3 grados de mínima y 13 de máxima.

El fin de semana también tendría buen clima. El sábado se presentaría con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 4 y 14 grados.

El domingo, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que ascendería a 16.