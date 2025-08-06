Se adelantan las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y hasta cuándo se queda el mal clima
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un regreso anticipado de las lluvias al AMBA. Qué dice el informe.
Junto al frío mañanero y nocturno que caracterizó la semana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se interrumpa el buen clima con el inminente regreso de las lluvias.
La semana transcurrió con buenas condiciones del tiempo y temperaturas frescas en las primeras horas, pasando a templadas al mediodía, marcando así una importante amplitud térmica como tendencia.
Y si bien el miércoles tuvo buen clima con temperaturas de entre 7 y 18 grados, podría cerrar con inestabilidad, la que se extendería al jueves.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
El cambio del pronóstico que presenta el SMN ahora incluye probabilidad de lluvias para este mismo miércoles. El informe prevé lloviznas en la noche.
En tanto, la inestabilidad se trasladaría al jueves, también con probabilidades de lloviznas en la madrugada, aunque luego mejorando con cielo entre parcial y mayormente nublado; mientras que las temperaturas rondarán entre 6 y 14 grados.
La novedad es que el sitio especializado Meteored, que sí mantenía pronósticos de precipitaciones leves para el miércoles y jueves, ahora no espera agua sino que la semana transcurriría con buenas condiciones.
Al tratarse de bajas probabilidades, bien podría tratarse de una "falsa alarmar" y continuar la semana sin agua y con buen tiempo.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Para cerrar la semana, el SMN no espera lluvias, sino un viernes con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 3 grados de mínima y 13 de máxima.
El fin de semana también tendría buen clima. El sábado se presentaría con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 4 y 14 grados.
El domingo, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que ascendería a 16.
