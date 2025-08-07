Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 7 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con frío en el AMBA y no descarta que vuelvan las lluvias.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que continúe con frío, principalmente en la mañana y en la noche, y podría regresar las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La inestabilidad llegaría el jueves con probabilidades de lloviznas en la madrugada, aunque luego mejorando con cielo entre parcial y mayormente nublado; mientras que las temperaturas rondarán entre 6 y 14 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para cerrar la semana, el SMN no espera lluvias, sino un viernes con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 3 grados de mínima y 13 de máxima.
El fin de semana también tendría buen clima. El sábado se presentaría con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 4 y 14 grados.
El domingo, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que ascendería a 16.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario