Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 19 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima estable y calor, a la espera del regreso de las lluvias.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ahora, parece estar signada por las buenas condiciones del clima y las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera que el miércoles mantenga esta tendencia, con cielo algo nublado en las primeras horas y pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 15 y 26 grados.
Sin embargo, el pronóstico extendido del SMN tiene malas noticias de cara al cierre de la semana corta y en la antesala al fin de semana largo. El clima volvería a tornarse inestable, lo que a su vez derivaría en un descenso térmico.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el jueves estaría signado por el regreso de las lluvias al AMBA. Se anticipa una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche, y marcas térmicas de entre 14 grados de mínima y 23 de máxima.
El alivio llegaría a partir del viernes, día no laborable con fines turísticos, para cuando el SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 22 grados.
Del mismo modo, el organismo nacional no espera, hasta ahora, más precipitaciones para el fin de semana largo de cuatro días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario