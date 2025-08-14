Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un robo millonario en un supermercado

Según la investigación preliminar, C.J.P.T aprovechaba su cargo jerárquico para evadir los controles de seguridad internos, permitiendo que el otro implicado retirara la mercadería junto a la basura. De esa manera, los productos salían del local sin ser detectados por las alarmas.

Los detenidos, de 36 y 53 años, fueron imputados por el delito de hurto continuado. En tanto, los productos fueron devueltos a la sucursal por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.