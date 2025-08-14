Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un robo millonario en un supermercado
El detenido, que era gerente del lugar, está imputado por el robo de carne y hormas de queso valuados en $2.500.000.
Un escándalo político sacude en las últimas horas a Neuquén luego de que se conociera que el hijo de Marisa Torres San Juan, candidata a senadora provincial por Desarrollo Ciudadano, fue detenido tras ser descubierto robando mercadería a valuada en más de dos millones de pesos del supermercado donde trabajaba como gerente.
El hecho ocurrió el domingo pasado en una sucursal de “La Anónima”, en la localidad de Plottier, cuando personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos de Neuquén y agentes de seguridad del supermercado lograron desarticular un robo sistemático, según informaron desde la Policía provincial.
El operativo se llevó a cabo pasado el mediodía, al detectarse una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux ubicada en el sector de carga y descarga del supermercado. Al identificar a los dos hombres que estaban en el vehículo se indicó que uno de ellos era C.J.P.T, hijo de Marisa Torres San Juan y gerente del lugar, y el otro era un cartonero.
Cuando los efectivos policiales procedieron a allanar el vehículo se encontraron con 103 kilos de queso, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre. La mercadería estaba valuada en un valor total estimado en $2.532.725, según indicaron fuentes policiales al medio local LMNeuquén.
La investigación se había iniciado tras una denuncia por presunto fraude en la operatoria interna.
Según la investigación preliminar, C.J.P.T aprovechaba su cargo jerárquico para evadir los controles de seguridad internos, permitiendo que el otro implicado retirara la mercadería junto a la basura. De esa manera, los productos salían del local sin ser detectados por las alarmas.
Los detenidos, de 36 y 53 años, fueron imputados por el delito de hurto continuado. En tanto, los productos fueron devueltos a la sucursal por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.
