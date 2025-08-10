Trágico accidente en Neuquén: murió un nene de dos años por asfixia tras comer un caramelo

La complejidad y urgencia del cuadro clínico requirieron la intervención de efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué. Los agentes activaron el protocolo de rigor para asegurar el tránsito y optimizar la evacuación del menor desde la localidad hacia Zapala, en un esfuerzo por ganar tiempo crucial que, lamentablemente, no fue suficiente.

Tras conocerse el fatal desenlace, el intendente Daniel Soto publicó un sentido mensaje en redes sociales. “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de ‘Thiaguito’ brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”, escribió el jefe comunal.