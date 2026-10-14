El Gobierno apelará la multa por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

Juez Martín Cormick.

Ello por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado Nacional, por la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno se niega a cumplir.

En la resolución, dictada este miércoles, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de sanciones económicas.

La cautelar que el Ejecutivo se niega a cumplir exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas nacionales, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, precisó Cormick en su resolución.