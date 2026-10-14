El Gobierno apelará la multa por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
Desde Casa Rosada argumentaron que el juez que dictó la resolución falla "recurrentemente" contra la gestión anarcocapitalista y además -según el oficialismo- "tiene amigos en La Cámpora".
Como se sabe, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, impuso al Gobierno Nacional una multa diaria por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
Apenas se conoció ese fallo, el Poder Ejecutivo anunció que lo apelará, aduciendo que el magistrado “recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos”.
Fuentes de Casa Rosada aseguraron que Cormick “tiene pasado y amigos en La Cámpora”, y recordaron que tiempo atrás buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes. Hasta donde se sabe, eso será todo lo argumentado por el oficialismo al presentar su apelación.
“El extitular de la Inspección General de Justicia (por el juez) se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de la camporista y actual diputada nacional Luana Volnovich”, señalaron desde Casa Rosada.
El gobierno no cumple la Ley de Financiamiento Universitario
La sanción impuesta al Gobierno por el juez Martín Cormick implica una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ser directamente el responsable de la administración del Presupuesto Nacional.
Ello por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado Nacional, por la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno se niega a cumplir.
En la resolución, dictada este miércoles, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de sanciones económicas.
La cautelar que el Ejecutivo se niega a cumplir exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas nacionales, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, precisó Cormick en su resolución.
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