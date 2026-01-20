Nuevo video del policía que hirió a un trabajador en Villa Crespo: "Estaba sacado"
En las últimas horas, apareció una nueva filmación que muestra a Cristian Britez protagonizando el violento episodio ocurrido en la mañana de este martes.
Un efectivo de la Policía Federal fue el protagonista de un violento episodio este martes en Villa Crespo, al disparar repetidamente en la vía pública y herir a un civil. El hecho ocurrió en la puerta de una alimenticia sobre la calle Fitz Roy, donde el cabo -en un evidente estado de alteración- efectuó cerca de trece disparos tras bajar de su vehículo.
Personal policial de la Ciudad intervino en el lugar luego de los llamados de emergencia de los empleados de la zona, quienes se encontraron con el atacante en un estado de salud comprometido, posiblemente por consumo de alcohol o drogas.
Lo cierto es que, en horas de la tarde, trascendió un nuevo video que muestra al efectivo disparando: "Es la secuencia que fueron relatando algunos de los testigos, de que fue encarando toda la situación como si estuviera en un tiroteo, en un operativo", contó Leo García en "Tarde a tarde" (C5N).
Y añadió: "Fue escondiéndose detrás de distintos autos, disparando en distintas oportunidades, con distintos objetivos. Y ahí es donde termina en la última posición".
Dramático testimonio de un trabajador amenazado por el policía de Villa Crespo
Facundo, empleado de la fábrica de alimentos, fue testigo directo de todo lo sucedido y estuvo cara a cara con el atacante: “Me tenía a tiro, pero decidió no hacerlo. No se por qué no me disparó. Me salvé”, relató.
El joven empleado contó que se encontraba esperando para ingresar a la fábrica cuando vio doblar un auto en la esquina de Muñecas y Fitz Roy, lo que le llamó la atención: "Pasó de largo hasta el fondo y se quedó ahí un rato. Después dio marcha atrás para estacionar. Hizo varias maniobras hasta que lo logró. Se bajó y me empezó a hablar. De la nada, me dijo que me quedara quieto y levantara las manos. Cuando me levanté ya me estaba apuntando. Le dije que se quedara tranquilo, pero seguía con el arma”.
El testigo atinó a retroceder unos metros ante la presencia del arma frente a su rostro, pero el policía lo siguió. De un momento a otro, el joven pudo escapar del lugar a las corridas y segundos después se produjo la balacera: "Yo me di media vuelta, empecé a correr y ahí no lo vi más. De fondo empecé a escuchar disparos. Dicen que vació el cartucho, yo escuché cinco o seis”, siguió.
Según detalló el hombre, el policía “estaba de civil” y “no se identificó”. “Abrió el baúl, sacó el arma y me apuntó”, recordó.
En el sitio del hecho se montó un importante operativo comandado por la Policía de la Ciudad, con intervención de la Federal. Durante la mañana de este martes, los efectivos procedieron a la toma de declaración de los testigos. En paralelo, efectivos de la Policía Científica se apersonaron en la zona para recolectar pruebas y realizar las pericias correspondientes.
