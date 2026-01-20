Nuevo video del policía que hirió a un trabajador en Villa Crespo: "Estaba sacado"

El joven empleado contó que se encontraba esperando para ingresar a la fábrica cuando vio doblar un auto en la esquina de Muñecas y Fitz Roy, lo que le llamó la atención: "Pasó de largo hasta el fondo y se quedó ahí un rato. Después dio marcha atrás para estacionar. Hizo varias maniobras hasta que lo logró. Se bajó y me empezó a hablar. De la nada, me dijo que me quedara quieto y levantara las manos. Cuando me levanté ya me estaba apuntando. Le dije que se quedara tranquilo, pero seguía con el arma”.

trabajador amenazado por el policía de Villa Crespo

El testigo atinó a retroceder unos metros ante la presencia del arma frente a su rostro, pero el policía lo siguió. De un momento a otro, el joven pudo escapar del lugar a las corridas y segundos después se produjo la balacera: "Yo me di media vuelta, empecé a correr y ahí no lo vi más. De fondo empecé a escuchar disparos. Dicen que vació el cartucho, yo escuché cinco o seis”, siguió.

Según detalló el hombre, el policía “estaba de civil” y “no se identificó”. “Abrió el baúl, sacó el arma y me apuntó”, recordó.

En el sitio del hecho se montó un importante operativo comandado por la Policía de la Ciudad, con intervención de la Federal. Durante la mañana de este martes, los efectivos procedieron a la toma de declaración de los testigos. En paralelo, efectivos de la Policía Científica se apersonaron en la zona para recolectar pruebas y realizar las pericias correspondientes.