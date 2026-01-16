Detuvieron a un hombre que apuñaló a un desconocido a la salida del subte en Palermo

violento ataque en palermo 1

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, la Policía de la Ciudad logró seguir la ruta de escape del agresor, a quien se lo observa huyendo a pie y luego subiendo a un colectivo de la línea 10. En ese momento, se lo describió como un hombre de contextura media, con camisa negra y bermuda de jean azul.

El trabajo conjunto de la Comuna 14 y la División Análisis de Registros permitió identificar al sospechoso y localizar su vivienda. Con esa información, el 5 de enero se ordenó un allanamiento en un departamento de la avenida Honorario Pueyrredón al 1800, en el barrio de Villa Crespo. Allí fue detenido un hombre de 32 años, al que se le secuestraron prendas coincidentes con las usadas durante el ataque y su teléfono celular.

violento ataque en palermo

Además, se constató que el imputado ya tenía antecedentes penales por lesiones, vinculadas a un incidente de tránsito ocurrido en 2021 en el barrio de Caballito. La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de Mauro Tedeszko, mientras la víctima continúa su recuperación.

violento ataque en palermo