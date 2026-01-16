Detuvieron a un hombre que apuñaló a un desconocido a la salida del subte en Palermo
El agresor no conocía a la víctima y no hubo intento de robo. Tras escapar, fue identificado por cámaras y arrestado en un allanamiento en Villa Crespo.
Un violento episodio ocurrido a fines de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena tras la detención del responsable. Un hombre que apuñaló a un desconocido a la salida de una estación de subte en Palermo fue arrestado luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y un allanamiento en su domicilio.
El ataque, según confirmaron fuentes policiales, no tuvo vínculo previo entre agresor y víctima ni se produjo en el marco de un robo. El hecho ocurrió el 29 de diciembre en las inmediaciones de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D, cuando la víctima caminaba por la zona y fue abordada de manera sorpresiva.
Sin mediar discusión ni palabras, el atacante le asestó una puñalada en el abdomen y huyó a pie, dejando al hombre herido en plena vía pública. La gravedad de la situación motivó un rápido llamado al sistema de emergencias.
“Por favor, necesito una ambulancia urgente. Hay una persona acuchillada”, se escucha decir a una mujer en la comunicación con el 911 que forma parte del expediente. La testigo agregó: “Pasó alguien y lo acuchilló”, y detalló que la víctima tenía “una herida en el estómago”, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario y policial.
De acuerdo al relato posterior del herido, el ataque fue completamente inesperado. “El masculino refiere que venía caminando, se le aproximó un masculino que no conoce y, sin mediar palabra, le propinó un corte con un elemento cortopunzante. Se da la fuga por Güemes, doblando en Araoz, perdiéndolo de vista”, explicó un oficial al reconstruir la secuencia inicial del hecho.
Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, la Policía de la Ciudad logró seguir la ruta de escape del agresor, a quien se lo observa huyendo a pie y luego subiendo a un colectivo de la línea 10. En ese momento, se lo describió como un hombre de contextura media, con camisa negra y bermuda de jean azul.
El trabajo conjunto de la Comuna 14 y la División Análisis de Registros permitió identificar al sospechoso y localizar su vivienda. Con esa información, el 5 de enero se ordenó un allanamiento en un departamento de la avenida Honorario Pueyrredón al 1800, en el barrio de Villa Crespo. Allí fue detenido un hombre de 32 años, al que se le secuestraron prendas coincidentes con las usadas durante el ataque y su teléfono celular.
Además, se constató que el imputado ya tenía antecedentes penales por lesiones, vinculadas a un incidente de tránsito ocurrido en 2021 en el barrio de Caballito. La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de Mauro Tedeszko, mientras la víctima continúa su recuperación.
