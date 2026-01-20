Así es el formulario que se deberá completar para mantener los subsidios energéticos

El trámite podrá realizarse de forma online, a través del sitio oficial https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y de manera presencial, en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para quienes no cuenten con acceso digital o tengan dificultades para completar el formulario virtual.

En tanto, se estableció que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético estará a cargo de la gestión operativa del ReSEF, incluyendo la verificación de la información declarada. Para ello, se habilitó el cruce de datos con otros organismos del Estado, como ANSES; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el objetivo de evaluar la elegibilidad real de los hogares.

Según la norma, estos cruces permitirán verificar ingresos, composición familiar e indicadores patrimoniales, siempre bajo los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Asimismo, los beneficiarios podrán consultar en todo momento su situación dentro del régimen SEF a través de la plataforma Mi Argentina, en la sección Trámites.

En caso de detectar errores o exclusiones, se podrá solicitar una revisión del beneficio mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Subsidios: criterios de exclusión

El gobierno libertario también oficializó los criterios de exclusión del SEF. Lo hizo en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético también publicada hoy en el Boletín Oficial.

A fines de resolver la admisión, rechazo o exclusión de los hogares solicitantes del SEF, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de exclusión:

Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.

Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.

Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.

Disposición 1/2026:

Disposición 2/2026:

