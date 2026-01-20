Así es el formulario que se deberá completar para mantener los subsidios energéticos
El gobierno de Javier Milei pasó una vez más la motosierra sobre los subsidios energéticos y los hogares de clase media serán los principales perjudicados.
El gobierno de Javier Milei dio a conocer este martes el formulario que deberán completar los interesados en acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que reemplazó al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).
Así quedó plasmado en la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético dependiente del Ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo.
La creación del SEF se da en el marco de la decisión del gobierno libertario de seguir pasando la motosierra sobre el gasto público y pone así fin a la segmentación tarifaria para pasar a dejar en pie apenas dos categorías: con subsidios y sin subsidios. Esta decisión implica un muy duro golpe a las economías de los hogares de clase media que serán los principales afectados por la quita de subsidios.
El Gobierno advirtió que quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite aunque sí tendrán la obligación de actualizar o confirmar sus datos personales y económicos para conservar el beneficio. En cambio los usuarios de garrafas y/o beneficiarios del ex Programa Hogar, deben volver a inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.
Por medio del formulario de Declaración Jurada los interesados en conservar los subsidios energéticos deberán informar los datos personales y del grupo conviviente, ingresos del hogar, fuentes de suministro energético y necesidad de acceder a subsidios.
El trámite podrá realizarse de forma online, a través del sitio oficial https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y de manera presencial, en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para quienes no cuenten con acceso digital o tengan dificultades para completar el formulario virtual.
En tanto, se estableció que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético estará a cargo de la gestión operativa del ReSEF, incluyendo la verificación de la información declarada. Para ello, se habilitó el cruce de datos con otros organismos del Estado, como ANSES; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el objetivo de evaluar la elegibilidad real de los hogares.
Según la norma, estos cruces permitirán verificar ingresos, composición familiar e indicadores patrimoniales, siempre bajo los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Asimismo, los beneficiarios podrán consultar en todo momento su situación dentro del régimen SEF a través de la plataforma Mi Argentina, en la sección Trámites.
En caso de detectar errores o exclusiones, se podrá solicitar una revisión del beneficio mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD).
Subsidios: criterios de exclusión
El gobierno libertario también oficializó los criterios de exclusión del SEF. Lo hizo en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético también publicada hoy en el Boletín Oficial.
A fines de resolver la admisión, rechazo o exclusión de los hogares solicitantes del SEF, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de exclusión:
- Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.
- Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.
- Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.
