Dramático testimonio de un trabajador amenazado por el policía de Villa Crespo: "Me tuvo a tiro, pero me salvé"

Quién es el efectivo de la Policía Federal que hirió a un trabajador en Villa Crespo

El atacante fue inmediatamente reducido por los efectivos de la policía porteña y quedó detenido. Según informó el periodista de C5N, Diego Gabriele, el policía fue identificado como Cristian Britez, quien estaba asignado al Belgrano Sur.

policia disparos villa crespo

Como consecuencia del ataque, un trabajador de la empresa de alimentos resultó herido tras ser alcanzado por un disparo en su pierna derecha con orificio de entrada y salida. La víctima fue trasladada más tarde por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y se encuentra fuera de peligro.

“Le empezó a disparar a los peones y le dio a un chofer en la pierna”, contó Belén, una de las empleadas de la empresa. “Dicen que era un loco que estaba disparando para todos lados”, agregó otra de las trabajadoras en diálogo con C5N.

Balacera en Villa Crespo: "No se por qué no me disparó"

Facundo, empleado de la fábrica de alimentos, fue testigo directo de todo lo sucedido y estuvo cara a cara con el atacante: “Me tenía a tiro, pero decidió no hacerlo. No se por qué no me disparó. Me salvé”, relató.

El joven empleado contó que se encontraba esperando para ingresar a la fábrica cuando vio doblar un auto en la esquina de Muñecas y Fitz Roy, lo que le llamó la atención: "Pasó de largo hasta el fondo y se quedó ahí un rato. Después dio marcha atrás para estacionar. Hizo varias maniobras hasta que lo logró. Se bajó y me empezó a hablar. De la nada, me dijo que me quedara quieto y levantara las manos. Cuando me levanté ya me estaba apuntando. Le dije que se quedara tranquilo, pero seguía con el arma”.

trabajador amenazado por el policía de Villa Crespo

El testigo atinó a retroceder unos metros ante la presencia del arma frente a su rostro, pero el policía lo siguió. De un momento a otro, el joven pudo escapar del lugar a las corridas y segundos después se produjo la balacera: "Yo me di media vuelta, empecé a correr y ahí no lo vi más. De fondo empecé a escuchar disparos. Dicen que vació el cartucho, yo escuché cinco o seis”, siguió.

Según detalló el hombre, el policía “estaba de civil” y “no se identificó”. “Abrió el baúl, sacó el arma y me apuntó”, recordó.

En el sitio del hecho se montó un importante operativo comandado por la Policía de la Ciudad, con intervención de la Federal. Durante la mañana de este martes, los efectivos procedieron a la toma de declaración de los testigos. En paralelo, efectivos de la Policía Científica se apersonaron en la zona para recolectar pruebas y realizar las pericias correspondientes.

Con motivo del procedimiento, la calle Fitz Roy permaneció cortada desde su intersección con Muñecas para facilitar el trabajo de los peritos y la policía.