El dolor de la madre de la joven que murió atacada por dogos: "Me sacaron una parte de mi vida"

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Estación Flores. Ante la ausencia de su dueño, los dos perros se escaparon de la vivienda donde vivían y atacaron a la víctima, además de también lesionar a un hombre de 40 años.

trinidad dogos

“Ese domingo fue excepcional. Nunca solía frecuentar esa cuadra”, contó la madre de la adolescente, a quien describió como “una niña inocente”, “dulce con sus hermanos y con la gente”, y que les daba de comer a los perros de la calle.

En cuanto al dueño de los perros agresores, identificado como José Luis Nieto, la madre de Trinidad expresó que ni él ni su familia “fueron capaces de dar la cara” ni se pusieron en contacto: “Ellos están sentados en su casa y yo ahora en unas horas tengo que enterrar a mi hija”, agregó la mujer en declaraciones a El Doce.

dogos cordoba dueño imputado

“Lo único que quiero es justicia y que vayan presos. A mí a mi hija nadie me la va a devolver, nadie me la va levantar de un ataúd. Ella tenía su sueño de ser maestra y psicóloga porque ella quería ayudar a la gente que no podía pagar un servicio o dar clases. Era su sueño y le arrebataron todos sus sueños”, concluyó Sofía.

El abogado querellante Carlos Nayi anticipó que pedirá que se impute al dueño de los animales por "homicidio simple con dolo eventual".