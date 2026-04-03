Un conductor en Chubut fue detenido dos veces en 14 días por alcoholemia positiva

Los operativos de control se llevaron a cabo en la madrugada de los días 15 y 29 de marzo. En el segundo incidente, los agentes notaron un fuerte aliento etílico y un comportamiento errático del conductor, lo que llevó a verificar su documentación y descubrir que había cometido una infracción similar días antes.

Como resultado, se le retuvo la licencia de conducir y se espera que en las próximas horas se determinen las medidas a tomar en su contra.

Los controles en los que fue detectado el conductor forman parte de operativos que se realizan de manera habitual en rutas y zonas urbanas, con especial presencia en horarios nocturnos y de madrugada. En esos contextos, los procedimientos apuntan a detectar consumos de alcohol al volante y a retirar de circulación a quienes representan un riesgo.

En Chubut rige el esquema de alcohol cero al volante, que establece una tolerancia de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre para cualquier tipo de vehículo. La norma se aplica tanto en rutas provinciales y nacionales como en áreas urbanas, y no contempla márgenes: cualquier resultado positivo constituye una infracción.

El régimen sancionatorio asociado a estas faltas es estricto. Las multas son elevadas y pueden superar el millón de pesos en casos iniciales, con incrementos que escalan a cifras millonarias según el nivel de alcohol detectado. En situaciones como la registrada, con valores altos y reincidencia, las sanciones económicas se ubican entre las más severas.

Además de la multa, las autoridades pueden disponer la retención inmediata de la licencia y, en muchos casos, también del vehículo, que es retirado de la vía pública. El esquema contempla otras consecuencias posibles, como la inhabilitación para conducir, la obligación de realizar cursos de educación vial y, en determinados contextos, arrestos.

Otro aspecto contemplado por la normativa es la negativa a someterse al test de alcoholemia. En esos casos, la conducta se considera equivalente a un resultado positivo, por lo que se aplican las mismas sanciones previstas para quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

Los montos de las multas no son fijos: se actualizan de manera periódica a través de sistemas de unidades, lo que modifica su valor en el tiempo. Ese mecanismo busca mantener el impacto económico de las sanciones frente a este tipo de infracciones.