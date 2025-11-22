Preocupante: se reactivó el incendio del Parque Industrial de Ezeiza

En ese cuarto galpón había sustancias oxidantes, como Hidrosulfito de sodio, que reacciona con el agua y libera gases inflamables, o el aluminio metálico, que también reacciona con agua.

Para colmo de males, en el mismo galpón se habían almacenado 30 garrafas de 50 kilos bromuro de metilo al 100%, que es un corrosivo que puede dañar metales, tejidos varios y hasta contenedores. También había fósforo sólido, que puede inflamarse espontáneamente; aluminio, que reacciona con agua formando hidrógeno, un gas explosivo; cianuro (en cuñetes de 50 kg.), que si reacciona con ácidos produce gas cianhídrico.