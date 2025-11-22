Un colectivo atropelló a una mujer en Núñez y testigos acusaron al chofer

Otro aspecto que impactó en su salud fue la pérdida de peso, algo que generó preocupación mientras estuvo internado. "Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos", detalló, y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: "Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme".

En el plano emocional, también compartió un episodio íntimo que vivió durante el coma. "Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños", relató al recordar ese momento.

Como resultado de esas experiencias, el joven decidió tomar una medida muy personal que llevará en la piel como testimonio. "También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz", afirmó, convencido de recordar para siempre esa lucha por su vida.

Embed - eltrece on Instagram: "Thiago Medina en #PuroShow. Su historia tras recuperarse milagrosamente de un accidente: "A Daniela la amo mucho". @pseltrece" View this post on Instagram