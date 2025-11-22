Un colectivo atropelló a una mujer en Núñez y testigos acusaron al chofer
El incidente ocurrió en la esquina de Cabildo y Manzanares, donde la víctima perdió el conocimiento.
Una mujer de 45 años fue atropellada por un interno de la línea 68 en Avenida Cabildo y Mazanares en la zona de Nuñez. El chofer no quiso hacer declaraciones. Los testigos no se ponen de acuerdo si fue la mujer la que cruzó en rojo o la imprudencia la cometió el conductor del colectivo.
El canal de noticias C5N dialogó con una florista de la zona que aseguró que que la mujer había cruzado bien, con el semáforo a su favor y que el accidente fue responsabilidad del chófer. La víctima venía de hacer compras y al ser embestida perdió el conocimiento. Los vecinos y comerciantes la asistieron y llamaron a la ambulancia que llegó diez minutos después y la trasladó al Hospital Pirovano. La mujer está siendo atendida en el centro de salud pero no corre peligro de vida.
A dos meses de su accidente, Thiago Medina reapareció y contó en qué etapa está su recuperación física
Tras dos meses del accidente en moto que lo dejó en terapia intensiva, Thiago Medina volvió a mostrarse frente a cámaras y actualizó cómo avanza su rehabilitación. El exparticipante de la casa más famosa del país pasó por Puro Show, donde habló sin filtros sobre su estado actual y las secuelas que dejó el impacto.
En relación a su recuperación, Thiago contó que está atravesando un proceso lento, pero lleno de avances que lo animan. "Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa", aseguró con optimismo.
Además de explicar su evolución física, el ex Gran Hermano reveló una de las secuelas médicas con las que deberá convivir de ahora en adelante. "Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal", sostuvo, dejando claro que retomará sus actividades con cuidados especiales.
Otro aspecto que impactó en su salud fue la pérdida de peso, algo que generó preocupación mientras estuvo internado. "Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos", detalló, y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: "Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme".
En el plano emocional, también compartió un episodio íntimo que vivió durante el coma. "Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños", relató al recordar ese momento.
Como resultado de esas experiencias, el joven decidió tomar una medida muy personal que llevará en la piel como testimonio. "También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz", afirmó, convencido de recordar para siempre esa lucha por su vida.
Embed - eltrece on Instagram: "Thiago Medina en #PuroShow. Su historia tras recuperarse milagrosamente de un accidente: "A Daniela la amo mucho". @pseltrece" View this post on Instagram
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario