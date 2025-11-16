Incendio en Ezeiza: se reavivó el fuego en el Polígono Industrial y arranca la investigación

"Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias," señaló Granados, indicando que las pericias para esclarecer el origen —y determinar si fue intencional o accidental— comenzarán este lunes.

La investigación quedó a cargo de Florencia Belloc, fiscal de la la UFI 1 de Ezeiza y por el momento se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Desde allí, el fuego se avanzó sobre a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

A medida que transcurren las horas, comienzan a circular nuevas imágenes del incendio del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, que fue provocado por una feroz explosión, de la cual aún se desconocen las causas de origen.