Quién es Alexandre de Moraes, el juez que puso tras las rejas a Jair Bolsonaro

Alckmin y Moraes pertenecían entonces al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha. Moraes se desafiliaría de esta fuerza antes de asumir en el Supremo, porque la Constitución brasileña prohíbe a los jueces tener actividades político-partidarias.

Su polémica entrada a la escena nacional brasileña ocurrió en 2016, cuando la presidenta izquierdista Dilma Rousseff fue destituida en un juicio político y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien designó a Moraes su ministro de Justicia.

Moraes recibió presiones incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que hay una "caza de brujas" en el proceso contra su aliado Bolsonaro.