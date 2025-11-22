La espectacular maniobra con la que Franco Colapinto evitó el muro en el GP de Las Vegas
El piloto argentino evitó chocar contra el muro en la misma curva donde había tenido un accidente el año pasado y largará 15° en la carrera principal.
El piloto argentino volvió a mostrar su temple al volante al evitar un accidente que parecía inevitable en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Franco Colapinto logró mantener su Alpine en pista tras deslizarse en la misma curva donde había impactado el año pasado cuando corría para Williams, demostrando que el aprendizaje y la precisión pueden marcar la diferencia en situaciones límite. La Q2 de este sábado por la madrugada se desarrolló bajo condiciones complicadas: la lluvia convirtió la pista en un desafío extremo y provocó varios despistes y accidentes, que pusieron a prueba la habilidad y reflejos de todos los pilotos.
“Franco Colapinto mantiene su Alpine fuera de las barreras con esta megasalvada”, destacó la cuenta oficial de la Fórmula 1, reconociendo la maniobra del argentino, que no solo evitó daños en su monoplaza, sino que también confirmó su capacidad para responder bajo presión. Gracias a esta reacción, Colapinto avanzó a la Q2 y se aseguró largar desde la 15° posición en la carrera principal, un resultado relevante considerando las difíciles condiciones de la pista y el nivel de competencia que enfrentó. La salvada también es significativa en términos simbólicos, ya que ocurre exactamente en la curva que le había generado problemas en la temporada anterior, mostrando una evolución en su estilo y confianza al volante.
Otros pilotos no tuvieron la misma fortuna. Alexander Albon, de Williams, perdió el control de su monoplaza en la pista mojada y chocó contra el muro, dañando la suspensión delantera y quedando relegado al 16° lugar de largada. Ollie Bearman, de Haas, también sufrió un despiste y terminó impactando contra la barrera, aunque logró frenar a tiempo y evitó daños graves en su auto. Entre los pilotos que aprovecharon las condiciones para destacar, Pierre Gasly logró meterse en la Q3 y partirá desde la 10° posición, mientras que Lando Norris se quedó con la pole position tras una clasificación intensa. Max Verstappen, de Red Bull, y Carlos Sainz, de Williams, completaron el podio de la sesión de clasificación, dejando en claro que el Gran Premio de Las Vegas promete un espectáculo cargado de estrategia, maniobras arriesgadas y reacciones rápidas frente a situaciones imprevistas en la pista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario