La espectacular maniobra con la que Franco Colapinto evitó el muro en el GP de Las Vegas

Otros pilotos no tuvieron la misma fortuna. Alexander Albon, de Williams, perdió el control de su monoplaza en la pista mojada y chocó contra el muro, dañando la suspensión delantera y quedando relegado al 16° lugar de largada. Ollie Bearman, de Haas, también sufrió un despiste y terminó impactando contra la barrera, aunque logró frenar a tiempo y evitó daños graves en su auto. Entre los pilotos que aprovecharon las condiciones para destacar, Pierre Gasly logró meterse en la Q3 y partirá desde la 10° posición, mientras que Lando Norris se quedó con la pole position tras una clasificación intensa. Max Verstappen, de Red Bull, y Carlos Sainz, de Williams, completaron el podio de la sesión de clasificación, dejando en claro que el Gran Premio de Las Vegas promete un espectáculo cargado de estrategia, maniobras arriesgadas y reacciones rápidas frente a situaciones imprevistas en la pista.