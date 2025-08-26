Primavera 2025: la sorprendente fecha exacta de su llegada y qué clima se espera este año

Septiembre : se esperan todavía pulsos de aire frío tardío, con mínimas frescas en el AMBA y el centro del país.

Septiembre: se esperan todavía pulsos de aire frío tardío, con mínimas frescas en el AMBA y el centro del país. Octubre: podría instalarse de lleno el calor con jornadas cercanas a los 30°.

Noviembre: llegaría con lluvias más frecuentes y tormentas eléctricas, típicas de la época.

En el campo, los productores miran atentos el cielo: esta primavera será clave para el avance de la campaña agrícola, sobre todo en la zona núcleo.

La primavera en la cultura argentina

Más allá del fenómeno astronómico, en Argentina la estación está ligada a las celebraciones del Día del Estudiante (21 de septiembre), que cada año llena plazas y parques de jóvenes. Aunque este año el inicio astronómico será un día después, la tradición popular manda y las celebraciones se mantienen.

Resumen: lo que tenés que saber

Con la llegada de la primavera, los días más largos y el color de la naturaleza en su máximo esplendor, Argentina se prepara para dejar atrás el invierno y abrir las puertas a la estación más esperada del año.