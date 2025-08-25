Tensión en el Aeropuerto de Ezeiza: difunden video de una pasajera completamente desnuda
El influencer @SirChandlerBlog compartió imágenes registradas en la terminal aérea, donde personal perseguía a una mujer que deambulaba por la zona del checkin.
En medio de las medidas de fuerza de controladores aéreos que generan demoras y cancelaciones de vuelos, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza registró una peculiar situación por la presencia de una pasajera completamente desnuda.
En el video difundido por @SirChandlerBlog, conocido influencer de viajes, se observa a una mujer sin ropa, caminando por las cintas por donde se despachan las valijas, mientras personal de la terminal aérea intenta detenerla.
"Totalmente normal ahora una pasajera desnuda en Ezeiza (Video pasado por un lector)", escribió el tuitero junto a las imágenes.
De momento se desconocen los motivos y si finalmente lograron detener a la pasajera.
NOTA EN DESARROLLO
