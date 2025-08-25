Se acerca la Tormenta de Santa Rosa y hay alerta de ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias
Los informes del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored para el AMBA comienzan a afianzarse, con fechas para el regreso de las lluvias y tormentas fuertes.
Se acerca el Día de Santa Rosa, y los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored empiezan afianzar sus pronósticos que marcan la posibilidad de que las lluvias y tormentas coincidan con esta mítica jornada, al menos en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, aunque en este caso podría ser en la fecha exacta.
De todos modos, el inicio de la semana fue con condiciones casi primaverales, con buen clima y temperaturas agradables. De acuerdo con el SMN, la semana en el AMBA se mantendría así el tiempo para el martes, con cielo despejado y temperaturas de entre 10 y 21 grados; y para el miércoles, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 10 y 22 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.
Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa al AMBA
"Este año, la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa: tras varias jornadas de ambiente primaveral, la entrada en escena de un sistema de baja presión podría dar origen a una tormenta que marcaría el cierre de un agosto que ya quedará entre los más lluviosos de la historia reciente", informó este lunes el sitio Meteored.
Este portal especializado adelanta que el sábado 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en el centro del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. "El carácter potencialmente severo de este evento obliga a mantenerse atentos a los informes y alertas oficiales", agrega.
El pronóstico de Meteored establece para el sábado 90% de probabilidades de precipitaciones, con tormentas desde las 12 del mediodía, y pasando a lluvia entre moderada y débil para el resto de la jornada, para regresar a tormentas hacia la medianoche, extendiéndose hacia la madrugada del domingo.
En tanto, la jornada que cierra el fin de semana tendría lluvias durante todo el resto del día y hasta las 6 de la mañana del lunes.
El SMN, en tanto, mantiene probabilidades de lluvias aisladas para el sábado en la tarde y noche, y para todo el domingo 31 de agosto.
