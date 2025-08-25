Se acerca la Tormenta de Santa Rosa y hay alerta de ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias

Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa al AMBA

"Este año, la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa: tras varias jornadas de ambiente primaveral, la entrada en escena de un sistema de baja presión podría dar origen a una tormenta que marcaría el cierre de un agosto que ya quedará entre los más lluviosos de la historia reciente", informó este lunes el sitio Meteored.

Este portal especializado adelanta que el sábado 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en el centro del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. "El carácter potencialmente severo de este evento obliga a mantenerse atentos a los informes y alertas oficiales", agrega.

image Se acerca una ciclogénesis a Buenos Aires, según Meteored.

El pronóstico de Meteored establece para el sábado 90% de probabilidades de precipitaciones, con tormentas desde las 12 del mediodía, y pasando a lluvia entre moderada y débil para el resto de la jornada, para regresar a tormentas hacia la medianoche, extendiéndose hacia la madrugada del domingo.

meteored (6) Pronóstico de lluvias y tormentas para el AMBA en coincidencia con la Tormenta de Santa Rosa. Fuente: Meteored.

En tanto, la jornada que cierra el fin de semana tendría lluvias durante todo el resto del día y hasta las 6 de la mañana del lunes.

El SMN, en tanto, mantiene probabilidades de lluvias aisladas para el sábado en la tarde y noche, y para todo el domingo 31 de agosto.