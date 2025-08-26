Tormenta de Santa Rosa: por qué es más peligrosa de lo que marca la creencia popular y qué daños puede causar

Tormenta de Santa Rosa: qué daños puede causar

tormenta avellaneda Se esperan lluvias fuertes en Buenos Aires.

Aunque la fecha exacta sea una incógnita, el fenómeno climático es una certeza. Las tormentas asociadas con este período pueden ser particularmente violentas y causar graves daños:

Las precipitaciones pueden ser muy intensas en poco tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y crecidas repentinas en ríos y arroyos. Fuertes vientos: Las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades peligrosas, provocando la caída de árboles, postes de luz y la voladura de techos. Esto, a su vez, genera cortes masivos de electricidad.

Las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades peligrosas, provocando la caída de árboles, postes de luz y la voladura de techos. Esto, a su vez, genera cortes masivos de electricidad. Granizo: La formación de nubes de tormenta puede venir acompañada de granizo, que puede dañar autos, cosechas y techos.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Para estar preparado, es fundamental mantenerse informado a través de fuentes oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emiten alertas y avisos a corto plazo. Más allá de la leyenda, lo cierto es que la "Tormenta de Santa Rosa" es una advertencia real de que el clima está a punto de cambiar de manera abrupta.