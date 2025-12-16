Un soldado que cumplía con tareas de vigilancia se quitó la vida en la Quinta de Olivos

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ordenó la intervención de las distintas áreas especializadas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias correspondientes. Las medidas incluyen el relevamiento del lugar, la toma de testimonios y el análisis de toda la información disponible que permita reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Desde el ámbito judicial se informó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. En ese sentido, se remarcó que cualquier confirmación oficial o detalle adicional será comunicado exclusivamente por la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el episodio ocurrido en la Quinta de Olivos, sede histórica de la residencia presidencial y punto neurálgico del sistema de seguridad nacional.