Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que se mató en la Quinta de Olivos
Aparentemente ahogado en deudas, el uniformado que formaba parte de la custodia de Javier Milei se habría quitado la vida en la madrugada de este martes.
El caso que rodea a la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que fue hallado sin vida dentro de la Quinta de Olivos, sacude al país. Todo indica que se trata de un suicidio, aunque -de igual modo- la Justicia Federal investiga las circunstancias alrededor del hecho.
Quién era Rodrigo Gómez
Oriundo de Misiones, el joven de sólo 21 años era miembro del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y formaba parte del equipo de seguridad de la Quinta Presidencial de Javier Milei.
Su cuerpo fue descubierto por un compañero, quien alertó a la unidad médica. Tras constatarse el fallecimiento, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó el control de la causa. La magistrada dispuso la intervención de distintas fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes.
Se determinó que la herida mortal fue causada por un disparo de FAL. La autopsia pendiente será crucial para determinar las circunstancias del trágico suceso.
Qué decía la carta del soldado que se quitó la vida
La carta de Rodrigo detalla su calvario financiero. El mensaje, destinado a sus allegados y compañeros, exponía la angustia que le provocaban las deudas.
Una de las claves de la investigación, según lo publicado por Infobae, es que el efectivo mantenía un perfil crediticio con compromisos cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un monto que la Justicia considera esencial para entender su decisión final.
El posteo de Vocería Presidencial por la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos
Tras conocer la noticia, desde el Gobierno lanzaron el siguiente mensaje en redes sociales: "En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar".
Y añadieron: "De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento. La principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias".
"El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor", cerraron.
