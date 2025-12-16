Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que se mató en la Quinta de Olivos

Una de las claves de la investigación, según lo publicado por Infobae, es que el efectivo mantenía un perfil crediticio con compromisos cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un monto que la Justicia considera esencial para entender su decisión final.

quinta olivos

El posteo de Vocería Presidencial por la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos

Tras conocer la noticia, desde el Gobierno lanzaron el siguiente mensaje en redes sociales: "En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar".

Y añadieron: "De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento. La principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias".

"El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor", cerraron.

posteo voceria soldado olivos