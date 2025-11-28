Qué dijeron los miembros del clan Sena antes de escuchar sus sentencias en el caso Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena también participó de la audiencia a través de Zoom para asegurar: "Trasladarme sería una pena de muerte", en referencia a su diagnóstico de diabetes tipo 2.

"Yo soy un inocente condenado", insistió el exdirigente piquetero, antes de agregar: "Mis medicamentos sólo me los pueden traer mis familiares de acá".

Emerenciano Sena

Para la esposa de Sena, Marcela Acuña, "condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes", porque "un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos", en referencia a la labor del tribunal popular que revisó todas las pruebas de los fiscales especializados.

"Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia", sentenció la exprecandidata a intendente de Resistencia, para quien su hijo, su marido y ella "ya están condenados" por la desaparición y femicidio de su otrora nuera.

Por su parte, Fabiana González expresó su deseo de que "esto se termine cuanto antes" para volver a estar con su hija, ya que le otorgarían la prisión domiciliaria por tener una menor de 5 años a su cargo, y Gustavo Melgarejo pidió perdón por su rol en la destrucción del cuerpo de Cecilia Strzyzowski.