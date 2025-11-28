Qué dijeron los miembros del clan Sena antes de escuchar sus sentencias en el caso Cecilia Strzyzowski
César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, pidieron cumplir sus penas en Chaco. La jueza tiene 15 días para dictar la sentencia.
La jueza Dolly Fernández encabezó este viernes la tercera audiencia de cesura en Resistencia, Chaco, donde tampoco fue posible dictar las sentencias de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. A partir de ahora pasarán 15 días hasta que la jueza dicte las sentencias.
Tras el fallo alcanzado por el jurado popular hace dos semanas, la jueza Fernández debía leer los fundamentos e impartir sentencias no sólo al clan Sena sino también a sus colaboradores Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón y Fabiana González, que participaron del encubrimiento del crimen.
Pero los abogados de los Sena insistieron en pedir una junta médica, tanto para evaluar la salud del exdirigente piquetero -con el objetivo de que le otorguen la prisión domicilaria- como para que su hijo de 22 años sea declarado inimputable por su salud mental.
La jueza Fernández desestimó las pruebas presentadas esta semana y este viernes se escucharon las voces de los responsables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, empezando por la de quien fuera su exmarido.
César Sena pidió "que no se me mueva de mi lugar actual... tengo a toda mi familia aquí. Hago reserva de todos los recursos de casación", en referencia a su lugar de detención en Resistencia, Chaco, desde donde participó en la audiencia de este viernes a través de Zoom.
Emerenciano Sena también participó de la audiencia a través de Zoom para asegurar: "Trasladarme sería una pena de muerte", en referencia a su diagnóstico de diabetes tipo 2.
"Yo soy un inocente condenado", insistió el exdirigente piquetero, antes de agregar: "Mis medicamentos sólo me los pueden traer mis familiares de acá".
Para la esposa de Sena, Marcela Acuña, "condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes", porque "un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos", en referencia a la labor del tribunal popular que revisó todas las pruebas de los fiscales especializados.
"Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia", sentenció la exprecandidata a intendente de Resistencia, para quien su hijo, su marido y ella "ya están condenados" por la desaparición y femicidio de su otrora nuera.
Por su parte, Fabiana González expresó su deseo de que "esto se termine cuanto antes" para volver a estar con su hija, ya que le otorgarían la prisión domiciliaria por tener una menor de 5 años a su cargo, y Gustavo Melgarejo pidió perdón por su rol en la destrucción del cuerpo de Cecilia Strzyzowski.
