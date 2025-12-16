Muerte del soldado: quién fue la última persona que murió en la Quinta de Olivos
El caso de Rodrigo Gómez en la residencia presidencial puso el foco los escasos fallecimientos ocurridos dentro de la residencia presidencial. Enterate acá.
El fallecimiento del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos reabrió el recuerdo de los pocos casos de muertes ocurridas dentro de la residencia presidencial. El caso que rodea a la muerte al soldado de 21 años que fue hallado sin vida dentro de la Quinta de Olivos, sacude al país. Todo indica que se trata de un suicidio, aunque la Justicia Federal investiga las circunstancias alrededor del hecho.
Este hecho, reavivó la atención sobre un hecho poco habitual: las muertes ocurridas dentro de la residencia presidencial. El antecedente más cercano es el de Juan Domingo Perón, el único presidente argentino que falleció en ejercicio de su mandato y en la Quinta de Olivos, el 1 de julio de 1974, durante su tercera presidencia.
Cómo murió Juan Domingo Perón
Juan Domingo Perón había asumido su tercer mandato menos de un año antes de su fallecimiento, a los 78 años, y atravesaba un delicado cuadro de salud. Padecía afecciones cardíacas crónicas y una bronquitis severa que se agravó en las semanas previas a su muerte.
En sus últimos días, su estado se deterioró de forma acelerada. A pesar de la atención médica permanente que recibía en la residencia presidencial, su evolución fue desfavorable. Durante la mañana del 1 de julio se difundieron varios partes médicos que informaban una crisis cardíaca progresiva, que derivó en un paro cardiorrespiratorio irreversible.
Juan Domingo Perón murió a las 13:15 horas en la Quinta de Olivos. El anuncio oficial fue realizado poco después por su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, quien desde la residencia asumió la presidencia de la Nación conforme al orden constitucional.
Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
Oriundo de Misiones, el joven de sólo 21 años era miembro del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y formaba parte del equipo de seguridad de la Quinta Presidencial de Javier Milei.
Su cuerpo fue descubierto por un compañero, quien alertó a la unidad médica. Tras constatarse el fallecimiento, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó el control de la causa. La magistrada dispuso la intervención de distintas fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes.
Se determinó que la herida mortal fue causada por un disparo de FAL. La autopsia pendiente será crucial para determinar las circunstancias del trágico suceso.
Qué decía la carta del soldado que se quitó la vida
La carta de Rodrigo detalla su calvario financiero. El mensaje, destinado a sus allegados y compañeros, exponía la angustia que le provocaban las deudas.
Una de las claves de la investigación, según lo publicado por Infobae, es que el efectivo mantenía un perfil crediticio con compromisos cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un monto que la Justicia considera esencial para entender su decisión final.
