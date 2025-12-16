Muerte del soldado: quién fue la última persona que murió en la Quinta de Olivos

peron e isabel.jpg

Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Oriundo de Misiones, el joven de sólo 21 años era miembro del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y formaba parte del equipo de seguridad de la Quinta Presidencial de Javier Milei.

Su cuerpo fue descubierto por un compañero, quien alertó a la unidad médica. Tras constatarse el fallecimiento, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó el control de la causa. La magistrada dispuso la intervención de distintas fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes.

Se determinó que la herida mortal fue causada por un disparo de FAL. La autopsia pendiente será crucial para determinar las circunstancias del trágico suceso.

Qué decía la carta del soldado que se quitó la vida

La carta de Rodrigo detalla su calvario financiero. El mensaje, destinado a sus allegados y compañeros, exponía la angustia que le provocaban las deudas.

Una de las claves de la investigación, según lo publicado por Infobae, es que el efectivo mantenía un perfil crediticio con compromisos cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un monto que la Justicia considera esencial para entender su decisión final.