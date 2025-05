Ruta 9: un micro quedó atrapado en medio de la inundación

micro atrapado ruta 9

Daniel, el conductor el micro habló con C5N y contó: "La situación es preocupante, somos 44 pasajeros entre los cuales hay menores de edad, un bebé y una nena de 5 años. Desde las 12 de la noche que estamos en esta situación y no tenemos soluciones ni respuestas de nadie".

"Nos dirigíamos a Mar del Plata, salimos de Rosario 20:30, en el peaje pasamos normal y nadie avisó que podíamos tener estos problemas de anegamiento. Al llegar al km 115 vimos que había camiones con balizas, nos colocamos atrás esperando a ver qué iba a pasar. Empezó a subir el agua al punto que ahora hay una corriente que parece un río", siguió relatando sobre cómo llegaron a quedar en esa situación desesperante.

"Tenemos 10 centímetros de agua en el micro. Estamos anegados, no se ve la ruta. Sé que estoy arriba de la ruta porque era como veníamos circulando. Si me decís dónde estoy parado, no sé. No se ve la banquina, la ruta, nada... solo un camión adelante. No me voy a mover para no poner en riesgo la vida de los pasajeros", cerró preocupado.

Habló el chofer del micro varado en la Ruta 9

Embed - UN MICRO VARADO en LA RUTA 9: "ALGUIEN TIENE QUE HACERSE CARGO"