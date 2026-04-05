"Se escuchó la descarga", el estremecedor relato de un vecino del nene que murió electrocutado en Tucumán

Ante el avance del agua, vecinos de las zonas más afectadas pidieron ayuda urgente y reclamaron lanchas o cualquier tipo de embarcación para evacuar a quienes permanecían aislados y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Según detallaron autoridades locales, uno de los puntos más comprometidos es La Calera, donde el desborde del río Medina dejó caminos completamente intransitables. A esto se sumó la crecida del río Chirimayo, cuyo caudal socavó la estructura del puente principal en Alpachiri y obligó a interrumpir la circulación en la ruta nacional 65.

Tucuman inundación

Además, la Dirección Provincial de Vialidad informó que el temporal provocó cortes en la ruta 307, donde el arrastre de sedimentos y materiales bloqueó distintos tramos de la calzada. "La creciente del Chirimayo fue muy fuerte, tiró árboles y destruyó las defensas del pueblo", señalaron, y explicaron que las lluvias intensas en áreas altas como Las Estancias agravaron la situación y generaron momentos de gran preocupación entre los vecinos.

En localidades como Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas, mientras que la crecida del arroyo Barrientos complicó aún más las tareas de asistencia y rescate.

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En tanto, en San Miguel de Tucumán tampoco se registraron importantes anegamientos, especialmente en los sectores norte y sur de la ciudad, con fuertes complicaciones en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Si bien regía una alerta amarilla, la intensidad del fenómeno superó las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y localidades cercanas.