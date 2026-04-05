Piden la expulsión de Solange de Gran Hermano: ¿incentivó a un jugador a tocarse frente a Andrea del Boca?
De cara a la cena romántica que tienen Andrea del Boca y Brian Sarmiento, la jugadora hizo un comentario completamente desagradable y digno de expulsión.
El clima dentro de la casa más famosa del país ha alcanzado un punto de ebullición que trasciende las paredes del reality. Lo que comenzó como una dinámica de juego impulsada por el azar y la estrategia, terminó derivando en un repudio masivo en las redes sociales. El detonante fue una serie de sugerencias con tintes de acoso que Solange le brindó a Brian Sarmiento de cara a una cena privada, encendiendo las alarmas de los televidentes y poniendo a la producción en una situación comprometida.
La secuencia se originó este jueves cuando Cinzia atendió el "teléfono dorado". Por decisión del Big Brother, la participante venezolana tuvo la tarea de nominar a una pareja para compartir una velada romántica. Con el objetivo claro de generar fricción, seleccionó a Andrea del Boca y a Brian Sarmiento, cuya relación es conocida por ser una de las más conflictivas y tensas de la actual edición.
La controversia estalló horas más tarde, durante una charla en el jardín entre Emanuel, Eduardo, Brian y Solange. Fue allí donde la exintegrante de la edición 2011 realizó comentarios que fueron calificados como "aberrantes" por el público. Refiriéndose a la futura cita de Sarmiento con la reconocida actriz, Solange no escatimó en audacia: "Es sexo, eh. Es como una porno", lanzó inicialmente entre risas.
Ante la confusión del exfutbolista, quien cuestionó qué se esperaba de él, la participante redobló la apuesta con una sugerencia explícita sobre actos de exhibicionismo y masturbación. "Vos tenés que hacer como que te estás tocando, poniéndote hot", sentenció sin filtros, añadiendo posteriormente un comentario despectivo sobre la actriz al afirmar que "quiere colágeno". A pesar de que otros miembros del grupo parecieron celebrar la idea, fue Emanuel quien intervino para frenar la situación y aconsejarle a Brian que ignorara tales directivas.
La repercusión fuera de la casa fue inmediata y unánime. En las plataformas digitales, los seguidores del programa no tardaron en calificar el episodio como una incitación al acoso sexual. Los usuarios expresaron su indignación con mensajes contundentes: "¿Qué es esto? Qué asco Sol incentivando a que se hagan la pa... Sería acoso eso. Dios mío. Que la saquen ya", manifestó un internauta, mientras que otros exigieron una denuncia formal: "Hay que denunciar a esta pervertida. Está incitando a un hombre a acosar a una mujer, es una falta grave".
La mirada del público también se posó sobre la transparencia del programa. Muchos fans sospechan que, debido al perfil de la participante, el incidente podría ser minimizado en las galas oficiales. "¡Después llora como desquiciada! Pero ya van a ver, la producción esto no lo va a mostrar porque siempre cuidan la imagen de la acomodada infumable de Sol", denunció otro seguidor.
Ahora, la pelota está en el campo de la producción de Gran Hermano Generación Dorada. Con el precedente de otras expulsiones por comportamientos indebidos en la historia del formato, el público aguarda una respuesta institucional ante lo que consideran una conducta inaceptable que vulnera la integridad de los participantes.
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