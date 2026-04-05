Piden la expulsión de Solange de Gran Hermano: ¿incentivó a un jugador a tocarse frente a Andrea del Boca?

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La mirada del público también se posó sobre la transparencia del programa. Muchos fans sospechan que, debido al perfil de la participante, el incidente podría ser minimizado en las galas oficiales. "¡Después llora como desquiciada! Pero ya van a ver, la producción esto no lo va a mostrar porque siempre cuidan la imagen de la acomodada infumable de Sol", denunció otro seguidor.

Ahora, la pelota está en el campo de la producción de Gran Hermano Generación Dorada. Con el precedente de otras expulsiones por comportamientos indebidos en la historia del formato, el público aguarda una respuesta institucional ante lo que consideran una conducta inaceptable que vulnera la integridad de los participantes.