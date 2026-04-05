Temporal en Tucumán: familias aisladas, rutas cortadas y graves destrozos

Si bien regía una alerta amarilla, la intensidad del fenómeno superó las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y localidades cercanas.

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Fuertes temporales afectan Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado

Este sábado las intensas lluvias volvieron a provocar un estado de alerta en la provincia de Tucumán, ya se registró la caída de más de 150 milímetros de precipitación acumulada. La provincia viene de sufrir hace pocas semanas otro temporal, esta vez se cobró una victima fatal de tan solo 12 años. El pequeño murió este sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública en medio del fuerte temporal. La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800 -en la zona sur de San Miguel de Tucumán-, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública.

El episodio se inscribe en una jornada marcada por el impacto del temporal en distintos puntos del territorio provincial. Personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan en el lugar para asegurar el perímetro y determinar el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.