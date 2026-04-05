Temporal en Tucumán: familias aisladas, rutas cortadas y graves destrozos
Vecinos pidieron ayuda para evacuar a familias atrapadas mientras el temporal superó las previsiones oficiales.
Un fuerte temporal azotó en las últimas horas a Tucumán, especialmente en el sur de la provincia, donde varias familias quedaron atrapadas en sus casas por el desborde de los ríos.
Ante el avance del agua, vecinos de las zonas más afectadas pidieron ayuda urgente y reclamaron lanchas o cualquier tipo de embarcación para evacuar a quienes permanecían aislados y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Según detallaron autoridades locales, uno de los puntos más comprometidos es La Calera, donde el desborde del río Medina dejó caminos completamente intransitables. A esto se sumó la crecida del río Chirimayo, cuyo caudal socavó la estructura del puente principal en Alpachiri y obligó a interrumpir la circulación en la ruta nacional 65.
Además, la Dirección Provincial de Vialidad informó que el temporal provocó cortes en la ruta 307, donde el arrastre de sedimentos y materiales bloqueó distintos tramos de la calzada. "La creciente del Chirimayo fue muy fuerte, tiró árboles y destruyó las defensas del pueblo", señalaron, y explicaron que las lluvias intensas en áreas altas como Las Estancias agravaron la situación y generaron momentos de gran preocupación entre los vecinos.
En localidades como Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas, mientras que la crecida del arroyo Barrientos complicó aún más las tareas de asistencia y rescate.
En tanto, en San Miguel de Tucumán tampoco se registraron importantes anegamientos, especialmente en los sectores norte y sur de la ciudad, con fuertes complicaciones en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.
Si bien regía una alerta amarilla, la intensidad del fenómeno superó las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y localidades cercanas.
Fuertes temporales afectan Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado
Este sábado las intensas lluvias volvieron a provocar un estado de alerta en la provincia de Tucumán, ya se registró la caída de más de 150 milímetros de precipitación acumulada. La provincia viene de sufrir hace pocas semanas otro temporal, esta vez se cobró una victima fatal de tan solo 12 años. El pequeño murió este sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública en medio del fuerte temporal. La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800 -en la zona sur de San Miguel de Tucumán-, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública.
El episodio se inscribe en una jornada marcada por el impacto del temporal en distintos puntos del territorio provincial. Personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan en el lugar para asegurar el perímetro y determinar el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.
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