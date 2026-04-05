Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de "traición" y profundizó la interna en el Gobierno
En una entrevista, el mandatario apuntó contra la vicepresidenta y la acusó de intentar perjudicar su gestión.
En medio de los escándalos de corrupción, se sumó un nuevo capítulo en la interna en la cúpula del Poder Ejecutivo. En una entrevista a un medio español, Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de intentar perjudicar su gestión.
El mandatario aseguró que la vicepresidenta habría buscado boicotear su participación en actividades internacionales y que se trataría de una estrategia que viene desarrollando desde 2021: "A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas las venía craneando desde que entramos al Congreso", afirmó.
También vinculó el distanciamiento con el episodio del Pacto de Mayo, cuando Villarruel no participó de la firma por un cuadro gripal. El mandatario recordó que, al día siguiente, estuvo presente en un desfile, lo que interpretó como un gesto que marcó el quiebre en la relación.
En esa línea, señaló que tras ese episodio la titular del Senado comenzó a vincularse con sectores que calificó como "verdaderamente complicados", en alusión a su creciente autonomía política y a su entorno.
Otro de los focos de conflicto fue el acercamiento de Victoria Villarruel con María Estela Martínez de Perón, en octubre de 2024, y la posterior inauguración de un busto en su honor en el Senado. Para el Presidente, estos gestos representan una provocación hacia la línea ideológica del Gobierno.
Además, cuestionó al círculo cercano de la vicepresidenta, al que acusó de lanzar "insultos y aberraciones" contra su gestión, lo que profundiza la desconfianza dentro de la Casa Rosada.
Por último, Javier Milei expresó su sorpresa ante lo que considera una estrategia sostenida de desgaste en su contra y mencionó críticas que Villarruel habría realizado en privado sobre el impacto de sus políticas.
El posteo de Javier Milei sobre la salida del jefe de Gabinete de Sandra Pettovello: "Falso de falsedad absoluta"
Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.
Tras la repercusión de la noticia, el presidente Javier Milei criticó de nuevo a los periodistas. "La Ministra Sandra Petovello se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema", escribió en la red social X.
"Sin embargo, los 'periodistas' siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP", agregó el mandatario.
La salida de Massaccesi se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.
La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.
Te puede interesar
Dejá tu comentario