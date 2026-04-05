Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de "traición" y profundizó la interna en el Gobierno

Además, cuestionó al círculo cercano de la vicepresidenta, al que acusó de lanzar "insultos y aberraciones" contra su gestión, lo que profundiza la desconfianza dentro de la Casa Rosada.

Por último, Javier Milei expresó su sorpresa ante lo que considera una estrategia sostenida de desgaste en su contra y mencionó críticas que Villarruel habría realizado en privado sobre el impacto de sus políticas.

El posteo de Javier Milei sobre la salida del jefe de Gabinete de Sandra Pettovello: "Falso de falsedad absoluta"

Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.

Tras la repercusión de la noticia, el presidente Javier Milei criticó de nuevo a los periodistas. "La Ministra Sandra Petovello se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema", escribió en la red social X.

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La Ministra @SPettovelloOK se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema.

Sin embargo, los "periodistas" siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira.

NOL$ALP. https://t.co/Ly2u5cnL2Q — Javier Milei (@JMilei) April 4, 2026

"Sin embargo, los 'periodistas' siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP", agregó el mandatario.

La salida de Massaccesi se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.