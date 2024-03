Horóscopo: los tres signos del zodíaco más peligrosos al volante

Cuáles son los signos zodiacales más imprudentes para conducir

Aries

Impulsivos y apresurados, no se calman ni para conducir su auto. Manejan apurados aunque no lleven prisa, y son tan competitivos que no dudan en demostrar su superioridad al volante, pasando a los otros vehículos. Y si se ponen en su camino, no controlará su lengua.

Cáncer

Son imprudentes por exceso de precaución: tan cautelosos que tardan una eternidad en llegar a su destino. Su lentitud es desesperante y peligrosa, y se distraen con mucha facilidad.

Sagitario

Su naturaleza aventurera lo pone en peligro a la hora de conducir. Ama la adrenalina y no mide las consecuencias de sus actos. Y su impaciencia los hace discutir con los otros conductores que no llevan su ritmo.