Fuerte operativo frente al Teatro Colón por el hallazgo de un paquete sospechoso
Lo encontraron a las puertas de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y el escuadrón antibombas despliegan este miércoles un fuerte operativo preventivo por el hallazgo de un paquete sospechoso frente a las puertas de la Cámara Nacional de Apelaciones, ubicada a pocos metros del Teatro Colón.
El procedimiento se concentra sobre la calle Viamonte, entre Cerrito y Libertad, en pleno centro porteño.
El objeto que activó las alarmas es un bolso abandonado que presuntamente contendría un mensaje intimidante.
Especialistas de la Brigada de Explosivos trabajan en la zona bajo protocolos estrictos de prevención para verificar el contenido del bulto y descartar amenazas.
El tránsito y la circulación peatonal en los alrededores del teatro se encuentran afectados debido al vallado y perímetros de seguridad dispuestos por la Policía.
Video: fuerte operativo frente al Teatro Colón por el hallazgo de un paquete sospechoso
Sin embargo, los protocolos de seguridad fueron finalmente desactivados, lo que permitió llevar tranquilidad a los transeúntes y normalizar la circulación en el área.
La causa judicial quedó caratulada como "intimidación pública”.
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