Temporal en el AMBA: más de 25 mil usuarios sin energía eléctrica
Tanto Edenor como Edesur informaron cortes de luz debido al temporal que azota la región y que podría agravarse en las próximas horas.
De acuerdo a los reportes que brindas las empresas distribuidoras, más de 25 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran sin suministro eléctrico debido al temporal que azota este sábado toda la región.
Las precipitaciones caídas hasta el momento, que prometen continuar durante las próximas horas, y los vientos que podrían intensificarse hacia la noche, son los principales factores que perjudican a la red eléctrica de la región más poblada del país.
En concreto, pasadas las 17.30 de este sábado, son 15.176 los usuarios de Edesur los afectados por falta de luz, con domicilio en partidos bonaerenses como Esteban Echeverría, Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y San Vicente.
En cuanto a Edenor, son 10.323 los usuarios sin luz, afectando a vecinos de localidades y barrios de partidos como La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Moreno, San Fernando, Tigre, San Martín, José C. Paz, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Pilar, entre otros.
Cómo evoluciona este sábado
Por el momento, la situación de la red eléctrica se mantiene estable, oscilando en alrededor de 25 mil los hogares y comercios sin suministro de energía eléctrica, pero podría agravarse con el correr de las horas.
Es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la tarde-noche las precipitaciones vayan disminuyendo gracias al viento que continuará azotando la región desde el sector Sudoeste, llevándose consigo las nubes que ocultan parcialmente el cielo porteño.
Pero ese mismo viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios, puede provocar caída de árboles sobre el tendido eléctrico y, eventualmente, de postes que lo sostienen, causando nuevos cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
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