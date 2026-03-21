Temporal en el AMBA: más de 25 mil usuarios sin energía eléctrica

Es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la tarde-noche las precipitaciones vayan disminuyendo gracias al viento que continuará azotando la región desde el sector Sudoeste, llevándose consigo las nubes que ocultan parcialmente el cielo porteño.

Pero ese mismo viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios, puede provocar caída de árboles sobre el tendido eléctrico y, eventualmente, de postes que lo sostienen, causando nuevos cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.