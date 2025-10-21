Trabajadores del Hospital Garrahan van al paro en reclamo de la aplicación de la ley de emergencia pediátrica

Esto se debe a que, si bien el Gobierno promulgó la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, de Financiamiento de la Educación Universitaria, de Recomposición del Salario Docente, y la de las Residencias Nacionales en Salud, su aplicación fue suspendida debido a que el texto de la ley aprobada y ratificada en el Congreso no especifica de dónde saldrá el dinero para financiar dichos gastos.

La promulgación de las leyes 27.795 y 27.796 se dio en las últimas horas a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial con las firmas Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (en el Decreto 759) y de Salud, Mario Lugones (en el caso del Decreto 760).

Es la Ley 27.796 la que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año y tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Ley de emergencia pediátrica Promulgación de la Ley de emergencia pediátrica

La mencionada ley busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.

Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.