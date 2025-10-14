Explosión en Pergamino: familiares de la nena herida piden ayuda para su recuperación
Catalina, de 10 años, permanece internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado. Piden colaboración para acompañar su recuperación.
Catalina, la nena de 10 años que resultó gravemente herida tras la explosión ocurrida el jueves pasado durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, continúa internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Garrahan. Sus familiares difundieron un comunicado donde agradecieron el apoyo y solicitaron colaboración para acompañar la recuperación de su hija.
“Del viernes a la madrugada, que recibimos de las peores noticias por sus riesgos de vida, a hoy martes, Cata evolucionó muchísimo. Siempre con su pronóstico reservado, pero la mínima mejora para su cuerpo ya es muchísimo”, expresaron sus familiares en el mensaje difundido públicamente en redes sociales.
Asimismo, agradecieron la rápida atención médica local que derivó a su posterior traslado a la Ciudad de Buenos Aires: “Queremos agradecer a la ambulancia y doctora que se encontraban en Rancagua, al Hospital San José por su atención y al Hospital Garrahan, a todos sus especialistas que desde un principio están a paso firme con Cata y sus papis. También al Municipio de Pergamino por estar presente desde el primer momento”.
Los familiares dedicaron también un párrafo para de destacar la importancia de la solidaridad de los vecinos y de todas las personas que, desde distintos lugares, les enviaron mensajes, oraciones y muestras de afecto. “A todos ustedes, gracias por sus mensajes, sus cadenas de oración, sus buenas vibras para nuestra Cata. A todos les agradecemos de corazón”, escribieron.
El parte médico difundido ayer lunes indicó que la evolución clínica de Catalina es favorable, aunque el proceso de curación demandará tiempo y cuidados intensivos. Los médicos estiman que la niña deberá permanecer internada alrededor de 45 días.
Ante este escenario, los familiares informaron que habilitaron una cuenta para quienes deseen colaborar económicamente con aportes voluntarios que ayuden a cubrir la estadía de sus padres, los traslados y demás gastos de la recuperación:
Titular: Javier Maglio
Alias: catalina.maglio
CVU: 0000003100054102637497
“Cada granito de arena será de gran ayuda para afrontar lo que se viene y acompañar a Cata en su recuperación”, expresaron.
