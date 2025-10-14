Explosión en Pergamino: familiares de la nena herida piden ayuda para su recuperación

El parte médico difundido ayer lunes indicó que la evolución clínica de Catalina es favorable, aunque el proceso de curación demandará tiempo y cuidados intensivos. Los médicos estiman que la niña deberá permanecer internada alrededor de 45 días.

Ante este escenario, los familiares informaron que habilitaron una cuenta para quienes deseen colaborar económicamente con aportes voluntarios que ayuden a cubrir la estadía de sus padres, los traslados y demás gastos de la recuperación:

Titular: Javier Maglio

Alias: catalina.maglio

CVU: 0000003100054102637497

“Cada granito de arena será de gran ayuda para afrontar lo que se viene y acompañar a Cata en su recuperación”, expresaron.

